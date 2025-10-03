１０月３日朝、札幌市西区にある障害者のグループホームで火事がありました。この火事で、入居者の男性がやけどをして病院に搬送されています。火事があったのは、札幌市西区西野７条１０丁目にある３階建ての障害者のグループホームです。午前７時４０分すぎ、近くの住民から「窓から炎が見える」と消防に通報がありました。 火はおよそ１時間半後にほぼ消し止められましたが、入居者の５０代の男性１