◆男子プロゴルフツアーバンテリン東海クラシック第２日（３日、愛知・三好ＣＣ西Ｃ＝７３００ヤード、パー７１）第２ラウンドが進行中。７５位で出た石川遼（カシオ）が前半９ホールで６バーディー、ボギーなしの２９をマーク。通算５アンダーまで伸ばし、トップと２打差の１１位まで順位を上げて折り返した。「２９」は大会記録タイ。１、２番で連続バーディーを奪い、４番では第２打を１メートル弱にからめ、７番でもピ