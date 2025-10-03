◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズ第３戦カブス３―１パドレス（２日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手が勝利のドヤ顔を披露だ。カブスは２日（日本時間３日）、ワイルドカードシリーズ第３戦でパドレスを破り、通算２勝１敗で４日（同５日）から始まるナ中地区王者・ブルワーズとの地区シリーズへの進出を決めた。自身初のポストシーズンに臨んでいる鈴木誠也外野手（３１）は「５番