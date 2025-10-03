■MLBア・リーグワイルドカードシリーズ3回戦ヤンキース 4−0 Rソックス（日本時間3日、ヤンキー・スタジアム）ヤンキースが本拠地で行われたレッドソックス戦に勝利し、地区シリーズ進出を決めた。試合は4回、A.ロサリオ（29）が先制タイムリーを放つなど一挙4得点とリードを奪う。投げてはC.シュリットラー（24）が自己最長の8回107球を投げ、被安打5、無四死球、自己最多の12奪三振、無失点の快投で打線に勢いをつけた。ワ