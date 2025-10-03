鹿児島空港で10月6日、航空自衛隊の練習機が「タッチ・アンド・ゴー」の訓練を行うことが明らかになりました。鹿児島空港で滑走路に着陸してすぐに離陸する「タッチ・アンド・ゴー」の訓練を行うのは、宮崎県の航空自衛隊新田原基地に所属するT-4中等練習機です。新田原基地によりますと、訓練は10月6日に1機が1回程度行う予定で、時間については明らかにしていません。鹿児島空港で行う理由について「安全保障