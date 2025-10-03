【ニューヨーク＝帯津智昭】米大リーグは２日（日本時間３日）、ワイルドカード（ＷＣ）シリーズ第３戦が行われ、ア・リーグでは吉田正尚が所属するレッドソックス（東地区３位）が０―４でヤンキース（東２位）に敗れ、１勝２敗で敗退が決まった。４番指名打者でポストシーズン初先発となった吉田は二回にチーム初安打となる左前打、四回に中前打を放って４打数２安打と気を吐いた。吉田は第１戦は代打で逆転の２点適時打、第