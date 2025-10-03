イギリス中部マンチェスターのユダヤ教の礼拝所近くで起きた2人が死亡したテロ事件で、警察は射殺された容疑者が35歳のシリア系イギリス人の男とみられると発表しました。2日、マンチェスターのユダヤ教の礼拝所シナゴーグ近くで車が通行人に突っ込み、運転していた男がその場にいた人々を刺し、2人が死亡、3人が重傷を負いました。警察は事件をテロと認定し、容疑者の男を現場で射殺しましたが、男について「35歳のシリア系イギリ