千葉県栄町で2階建ての住宅が焼ける火事がありました。いまのところ、けが人は確認されていません。【映像】燃える建物午前11時前、栄町安食で「住宅が火事で延焼中」と近くに住む人から119番通報がありました。消防によりますと、現場は2階建ての住宅です。ポンプ車など7台以上が出動し、火は約1時間半後にほぼ消し止められましたが、隣の住宅にも燃え移ったということです。火元の住宅に住む3人と連絡が取れていて、今のと