佐賀地検は3日、佐賀市の乳児院で職員の女性を包丁で刺して殺害したなどとして、殺人罪などで長崎県佐世保市の中国籍の会社員平田ミル容疑者（29）を起訴した。鑑定留置を6月から実施し、刑事責任を問えると判断したとみられる。