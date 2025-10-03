ガンビット役のチャニング・テイタムが、（MCU）『／ドゥームズデイ』未発表キャラクターを言いかけた？米ETでのインタビュー発言に注目してみよう。 『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）で念願叶って幻のガンビット役を演じたテイタム。来たる『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』にも再登場することとなっており、すでに主要撮影を終えている。 そんなテイタムはETのインタビュー