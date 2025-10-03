プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年10月2日にユーチューブを更新し、ヤクルトから戦力外通告を受けた西川遥輝外野手（33）の現役続行に関して、厳しい見解を示した。「今年のヤクルトはケガ人が多く、ピッチャーもいないような状態」 智弁和歌山高校出身の西川は、10年ドラフト会議で日本ハムから2位で指名され入団。日本ハムで11年間プレーし、4度の盗塁王に輝いた。 21年オフに自由契約となり