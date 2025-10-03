意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【山口県の方言】「だだんだー」の意味は？「だだんだー」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、大雑把な人によく使う言葉です。いったい、「だだんだー」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「乱雑、むちゃくちゃ」でした！「だだんだー」は、山口県の方言で「乱雑