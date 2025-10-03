timeleszの寺西拓人（30）が3日、都内で「ベンザブロックプレミアムDX」新製品発表会に出席した。製品の「DX」、そして製品のラインナップが進化したことにちなみ、「よりDXに進化するために、今年中にチャレンジしたいこと」を聞かれ「目指せ、1人飲み！」と目標を明かした。「1人行動がそんなに慣れていない」と意外な一面を告白。「休みだと家でゆっくりしちゃおうと思っちゃう。夜1人で飲みに行ってみたい。（1人で飲