ニュース番組『ABEMA Morning」は、学生がプロデュースする釣り大会の準備を進めている日本さかな専門学校を取材した。【映像】企業や自治体にプレゼンする学生たち神奈川県三浦市にある、日本さかな専門学校。日本で初めて魚を専門的に学ぶ専門学校として2023年に開校し、魚に関わるあらゆる就職先に向けた実践的な授業を行っている。学生たちに将来の夢を聞くと、「漁師」「釣り具メーカー」「卸売り」などと答えた。この