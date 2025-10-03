◇ア・リーグワイルドカードシリーズ第3戦レッドソックス0―4ヤンキース（2025年10月2日ニューヨーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）は2日（日本時間3日）、敵地でのヤンキースとのワイルドカードシリーズ（WCS）第3戦に「4番・DH」でポストシーズン（PS）3試合目で初先発。第1打席で安打を放ち、PS3試合連続安打をマークした。第2打席でも安打を放ち、PS初のマルチ安打とした。しかし、チームは打線がつながり