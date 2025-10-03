ロシアのプーチン大統領はNATO（=北大西洋条約機構）との緊張が高まる中、対抗措置をとる可能性を示唆し、対立姿勢を強調しました。【映像】正体不明の無人機プーチン大統領は2日、ソチで開かれた国際フォーラムで演説し、ウクライナでの戦闘をエスカレートさせている責任はヨーロッパ側にあると主張しました。ヨーロッパの指導者たちは、ロシアがNATO加盟国を攻撃する可能性があると国民に信じさせようとしているが、「ナンセ