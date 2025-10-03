きょう未明、三重県名張市の国道で6人が乗った軽乗用車が横転し、5人が死亡しました。定員を超えた人数が乗って走行していたとみられています。現場から中継です。事故があった三重県名張市の国道165号沿いです。片側一車線の道路、この時間も車通りが非常に多いです。事故を起こした軽乗用車ですが、カーブを曲がってきて、カーブの途中で事故を起こしたとみられています。路面を見てみますと、事故の跡が残っています。警察によ