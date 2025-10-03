あす投開票を迎える自民党総裁選の情勢をめぐり、JNNが最終盤の国会議員の動向について独自に調べたところ、小泉氏が全体のおよそ3割近くを固め、引き続き優位な情勢であることが分かりました。国会記者会館から中継です。【写真を見る】自民党総裁選・最終盤議員票は「小泉氏が優位」約3割＝80人強の支持固める高市・林両氏が追う展開総裁選は上位2人による決選投票にもつれ込むことがほぼ確実で、小泉氏と高市氏を林氏が猛追