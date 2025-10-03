メジャーリーグのプレーオフ（PO）は、各リーグのワイルドカードシリーズ（WCS）が3日に終了し、次の地区シリーズに進出する全8チームが出揃った。【一覧】大谷翔平や鈴木誠也らMLBプレーオフ日程＆結果ア・リーグはマリナーズ（西地区優勝）vsタイガース（中地区2位）。ブルージェイズ（東地区優勝）vsヤンキース（東地区2位）。ナ・リーグはブリュワーズ（中地区優勝）vsカブス（中地区2位）、フィリーズ（東地区優勝）vsドジャ