10年間おでこを出していた妻が久しぶりに前髪を切った姿を見た時の、夫のリアクションを撮影した動画がInstagramに投稿され、話題になっています。以前から前髪を作るか迷っていたという妻。その背中を押す夫の「前髪のある姿を見てみたい」というリクエストもあって、高校生ぶりにイメージチェンジした様子に、「旦那さんのリクエストに応えてくれるなんて可愛いらしいお嫁ちゃんですね」「元々可愛いのにもっと若返ってまた可愛