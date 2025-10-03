女優・吉永小百合さんの写真集『吉永小百合』（税込み25000円、B4変・上製／208ページ）が2025年11月27日に世界文化社からリリースされます。【写真】初々しい着物姿の吉永小百合さん写真集は、世界文化社の創立80周年記念企画で、吉永さんの色褪せない珠玉のメモリーと時を超える美しさを収録しています。写真家篠山紀信氏が生前撮りためた、詩情あふれる影像と出演124作品の印象的なスチール写真で構成。妖艶な浴衣姿や初々しい