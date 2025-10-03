占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「ラッキーパーソン」について解説します。てんびん座さん（9月23日〜10月23日生まれ）の幸せのカルテあなたのキーパーソンは、「パートナー」です。親友や恋人、ビジネスパートナーなど、ニコイチで動ける人と出会えた時、てんびん座さんの力はフルに発揮されるで