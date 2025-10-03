占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「ラッキーパーソン」について解説します。おとめ座さん（8月23日〜9月22日生まれ）の幸せのカルテあなたのキーパーソンは、「よき指導者」です。恩師運には、恵まれています。尊敬できて、指示が分かりやすく、あなたの才能やセンス、得意分野を伸ばしてくれる人物