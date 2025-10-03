占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「ラッキーパーソン」について解説します。しし座さん（7月23日〜8月22日生まれ）の幸せのカルテあなたのキーパーソンは、「英雄」です。死して名を残したい願望は、しし座さんに標準装備されています。時代を変える偉人、唯一無二の絶対君主、革命のヒーローなど、