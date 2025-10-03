楽天は3日、島内宏明選手（35）と来季の選手契約を行わないことを発表した。島内は星稜高・明大を経て、2011年ドラフト6位で楽天に入団。2021年には96打点で初のタイトルを獲得。翌2022年には161安打を放ち最多安打を獲得した。今季は1軍出場が5試合にとどまり安打は0。ファームでは59試合で打率.282の成績を残していた。