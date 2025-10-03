シュリトラーが8回5安打無失点無四球12K【MLB】ヤンキース 4ー0 Rソックス（日本時間3日・ニューヨーク）ヤンキースは2日（日本時間3日）、本拠地で行われたレッドソックスとのア・リーグのワイルドカードシリーズ（WCS）第3戦に4-0で勝利した。1勝1敗のタイで迎えた運命の一戦に勝利し、地区シリーズ進出を決めた。第1戦で敗れていただけに、2連勝が必須で“崖っぷち”に立たされていた。名門を救ったのは、剛腕ルーキーのシ