東京証券取引所3日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸した。前日終値からの上げ幅は一時800円を超えた。前日の米国株式市場で主要3指数がそろって最高値を更新したことが好感され、ハイテク株を中心に幅広い銘柄が買われた。午前終値は前日終値比647円81銭高の4万5584円54銭を付けた。東証株価指数（TOPIX）は37.68ポイント高の3125.08。前日の米国市場では、米連邦準備制度理事会（FRB）が労働市場の減速に