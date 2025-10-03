◇ア・リーグワイルドカードシリーズ第3戦ヤンキース4―0レッドソックス（2025年10月2日ニューヨーク）ヤンキースのキャメロン・シュリトラー投手（24）が2日（日本時間2日）、本拠でのレッドソックスとのワイルドカードシリーズ（WCS）第3戦に先発登板。今年7月にメジャーデビューした新人右腕が大一番で8回5安打無失点12奪三振無四球と快投し、チームを2年連続の地区シリーズ進出に導いた。100マイル超の速球を誇り