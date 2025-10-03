小泉農相は３日午前、報道陣の取材に応じ、全国のスーパーで先月２２〜２８日に販売されたコメの平均価格（５キロ・グラムあたり）が前週より３５円安い４２１１円だったと明らかにした。下落は２週連続だが、４週連続で４０００円台となった。