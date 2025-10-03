総裁選の最新情勢について、国会記者会館からフジテレビ政治部・瀬島隆太郎記者が中継でお伝えします。最終盤情勢は三つ巴の混戦となっていて、ある陣営からは「決選投票で誰を支持するかは当日決めることになる」との声が上がっています。トップ争いは小泉氏が当初から優勢を保っていますが、大きな上乗せはなく防戦模様で、党員人気が高い高市氏、議員票で急伸する林氏が追う構図となっています。議員票の争奪戦が大詰めを迎える