◆米大リーグワイルドカードシリーズ第３戦ヤンキース４―０レッドソックス（２日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースが２日（日本時間３日）、本拠でレッドソックスを破り、２勝１敗で地区シリーズ進出を決めた。今シリーズは第１戦でレッドソックスが先勝、第２戦はヤンキースが勝利して逆王手をかけていた。ヤンキースは東地区王者ブルージェイズとの地区シリーズに進出する。シュリトラ