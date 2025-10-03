お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニアが３日、大阪・心斎橋の「ポール・スミス大阪店」を訪れ、バブアーとのコラボコレクション「ＰａｕｌＳｍｉｔｈＬｏｖｅｓＢａｒｂｏｕｒ」の記者発表会に出席。英アパレルブランド同士がマッチングしたジャケットを身につけ、独自のファッション観を披露した。ワックス加工コットンのショート丈ジャケットを着込んだジュニアは「ようできてますわ。僕バイク乗るんですけど、風が入