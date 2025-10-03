アジア株香港株反落、週末を前に利益確定売り中国と韓国は大型連休 東京時間11:03現在 香港ハンセン指数 27102.12（-185.00-0.68%） 中国上海総合指数 3882.78（休場） 台湾加権指数 26436.73（+58.34+0.22%） 韓国総合株価指数 3549.21（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 8975.40（+29.46+0.33%） アジア株はまちまち、週末を前に積極的な売買は手控えられている。中国市場は国慶節・中秋節