２日、北洋園キャンパスの求実会堂。（天津＝新華社記者／李然）【新華社天津10月3日】中国天津大学の創立130周年を記念する「質の高い発展大会」が2日、同大学北洋園キャンパスの求実会堂で開催され、国内外の同窓生や各界の来賓が一堂に会し、130年にわたる歩みを振り返った。 天津大学は1895年に中国初の近代大学として創設された北洋大学が前身で、1951年に現在の大学名になった。２日、北洋園キャンパスで記念撮影す