【新華社寧国10月3日】中国安徽省の寧国市で山胡桃が収穫期を迎えた。同市は「中国山胡桃の里」として知られ、栽培面積は40万ムー（約2万7千ヘクタール）を超える。年間生産量は乾燥殻付きで1万トンに達し、総合生産額は14億元（1元＝約21円）に上る。小さな胡桃は地元農家の収入を支える「金の果実」となっている。