自民、公明、日本維新の会の3党が開いた教育無償化に関する実務者協議＝3日午前、国会自民、公明、日本維新の会の3党は3日、教育無償化に関する実務者協議を国会内で開いた。2026年度から本格化する高校の授業料無償化を巡り、留学生以外で、日本への定着が見込まれる外国人生徒を対象とする方向性を確認した。通信制高校の生徒にも一定の支援を26年度から実施する方針。月内に詳細な制度設計をまとめる。自民の柴山昌彦元文部