初公判終了後、取材に応じる元自民党衆院議員の亀岡偉民被告＝3日午前、福島市昨年10月の衆院選直前、選挙区内の祭りに参加した団体に計25万円を寄付したとして、公選法違反（寄付行為）の罪に問われた元自民党衆院議員亀岡偉民被告（70）は3日、福島地裁（島田環裁判長）の初公判で「寄付したのは私ではない。衆院選とも全く関係ない」と無罪を主張した。検察側は冒頭陳述と証拠調べで、被告は衆院解散前に秘書から選挙が近い