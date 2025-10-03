ベトナム人の元技能実習生など男女3人が、ロマンス詐欺の被害金の「出し子」として再逮捕されていたことがわかりました。3人は、ベトナムに拠点を置く指示役と頻繁にやりとりをしていたとみられています。捜査関係者によりますと、詐欺などの疑いで逮捕されたのは、元技能実習生のファム・ティ・ニュー・ホア容疑者（22）、ヴ・コン・ソン容疑者（24）の2人と技能実習生の監理団体の職員、金子正明容疑者（41）のあわせて3人です。