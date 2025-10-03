オイシックス新潟は３日、元阪神の小林慶祐投手が現役引退を表明したことを発表した。オリックス、阪神を経て、２４年からオイシックス新潟に所属。小林は「オイシックス新潟アルビレックスＢＣサポーターのみなさま、２年間という短い間でしたがありがとうございました。この新潟という地で野球ができたこと、たくさんのサポーターの歓声の中でプレーできたこと本当に良かったと思います。２年間で大した活躍ができなかったの