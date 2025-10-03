お笑い芸人ガリガリガリクソン（39）が、3日放送のMBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday」に出演した。ガリクソンは2017年5月、酒気帯び運転（道路交通法）で逮捕され、釈放後に無期限謹慎処分となった。その後は怪談イベントなどに出演する一方、芸能活動からは遠ざかっていた。23年4月分の給与は140円だったことを明かしている。番組パーソナリティーのメッセンジャーあいはら（56）は「変わり人で困り人