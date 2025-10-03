かつて田沢湖のみに生息していた淡水魚、クニマスを展示している仙北市の施設で、4日から秋の企画展が始まります。現存する最も古い標本も展示されます。仙北市にある、「田沢湖クニマス未来館」です。かつて田沢湖にのみ生息していた淡水魚、クニマスを見ることができるほか、その歴史や生態に関する資料が展示されています。昭和初期、農業用水や発電用の水を確保するため、国の事業として強い酸性の玉川の水が田沢湖に引き込ま