【集英社×ebookjapan秋マン!!2025】 開催期間：10月3日～10月28日 【拡大画像へ】 LINE Digital Frontierは、LINEヤフーと協力して運営する電子書籍販売サービス「ebookjapan」において、集英社コミック5,000作品以上を対象に、PayPay付与率の10％アップや50％オフクーポン配布などを実施する「集英社×ebookjapan秋マン!!2025」を10月3日から10月28日まで開催す