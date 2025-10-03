トップカルチャーが急反発している。２日終値時点で１６４円と低位に放置されていたことに加えて、２日の取引終了後に発表した９月度の月次売上動向で既存店売上高が前年同月比１．２％増となり、５カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 書籍でＥＣ販売が堅調に推移したほか、特撰雑貨文具で食品やコスメ、文具が好調に推移し、ゲーム・トレカ事業、Ｃａｆｅ事業も寄与した。なお、全店売上高は