３日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は反発した。前日のニューヨーク市場で長期債相場が上昇（金利は低下）した流れを引き継いだ。 ニューヨーク市場では米政府機関の一部閉鎖による経済活動への悪影響が懸念され、債券への買いを誘発した。米長期金利は４．０８％に低下した。日銀の植田和男総裁は３日午前、大阪経済団体との懇談会に臨み、あいさつを行った。市場には想定されたほどのタ