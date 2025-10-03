10月10日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『あかちゃんまんとモンブランさん』『しょくぱんまんとモクモクじょおう』じかいは、みんなにだいにんきのおはなしをおとどけするよ！やまのぼりが、だいすきな、モンブランさんが、あかちゃんまんと、いっしょに、たかいやまを、さがしにいくよ！そして、しょくぱんまんが、モクモクじょおうのおしろへ、あそびにいく、おはなしだよ！