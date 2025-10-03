U-20日本代表MF小倉幸成(法政大)のU-20ワールドカップがいよいよ本格始動した。開幕直前にコンディションを落としていたが、グループリーグ第2節・チリ戦で途中出場。「次にスタメンで出るなら、途中から出た思いを最初からぶつけられる。デュエルや戦う気持ちは一番に出していきたい」と第3節・ニュージーランド戦に向けて意気込んだ。途中出場となった第2節は開催国チリとの完全アウェー戦だった。4万人超えのチリサポーター