「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３日午前１１時現在で、アクセルスペースホールディングスが「売り予想数上昇」で５位となっている。 この日の東京株式市場でアクセルＨＤは反落。同社は８月に上場した直近ＩＰＯ銘柄で、小型衛星の設計や製造・打ち上げ・運用サービスなどを手掛ける。公開価格を大きく上回る初値をつけ、更に買いを集めて一気に株価水準を切り上げるなど