ブラジルサッカー連盟(CBF)は2日、ブラジル代表の10月メンバーからモナコDFバンデルソンが外れることを発表した。ボタフォゴのDFビティーニョを追加招集する。バンデルソンは1日のUEFAチャンピオンズリーグ・マンチェスター・シティ戦に先発出場していたが、負傷交代を余儀なくされていた。ブラジルは10日に韓国で韓国代表と対戦し、14日には味の素スタジアムで日本代表と対戦する。