・トップカルチが急反発、９月既存店売上高が５カ月連続前年上回る ・正興電に投資資金が流入、ＡＩデータセンター関連の電力設備で新たな商機浮上 ・オンワード急反発、主力ブランド好調でウィゴー連結寄与し８月中間期最終１７％増益 ・キユーピーが５日ぶり急反発、１２～８月期最終利益３２％増で見直し買い ・コンヴァノは３日ぶり反発、円建てステーブルコインを活用し