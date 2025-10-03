正興電機製作所＝４日ぶり切り返し約２週間ぶりの新高値。電力向け受変電設備などの製造販売を主力事業として手掛け、ＩｏＴ技術を駆使したソリューションで優位性を発揮する。業績はトップライン、利益ともに高成長路線をまい進しており、２５年１２月期は営業利益段階で前期比３割増の２６億円予想とピーク利益更新が続く見通しだ。世界的な生成ＡＩサービスの拡大を受け、ＡＩデータセンター増